L'autore di Almost Blue e Coliandro condanna la censura delle opere d'arte e difende l'illustre collega americano inviso alle scuole americane. Solidarietà tra colleghi. Dal FIPILI Horror Festival, che lo ha visto ospite in duplice veste di conferenziere e di giurato, Carlo Lucarelli ha criticato la notizia della censura delle scuole americane nei confronti dei romanzi di Stephen King, dicendosi contrario ai divieti. "L'Italia dovrebbe essere lontana da questi comportamenti, ma in realtà una situazione simile si è verificata qualche anno fa, quando è stato stilato un indice dei libri proibiti" ha ricordato Lucarelli. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Carlo Lucarelli contro la censura di Stephen King: “Da piccolo ho letto di tutto e sono venuto su bene” - L'autore di Almost Blue e Coliandro condanna la censura delle opere d'arte e difende l'illustre collega americano inviso alle scuole americane. Da movieplayer.it