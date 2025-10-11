Carico di rifiuti radioattivi L’esercitazione

Il rinvenimento di un carico di rifiuti radioattivi, la necessità di soccorrerete i tecnici al lavoro che manifestano già i primi gravi sintomi di contaminazione, i blocchi stradali, i curiosi che si avvicinano alla zona rossa da tenere lontani per evitare che anche loro vengano esposti alle radiazioni. Lo scenario è quello dell’impianto di incenerimento dei rifiuti di Silea, la Spa provinciale della spazzatura di Valmadrera, non una centrale nucleare. E, per fortuna, si è trattato solo di un’esercitazione, non di un’emergenza reale, che però potrebbe accadere veramente. In alcune aziende dove si commerciano metalli di scarto da riciclare capita infatti che si trovino rottami potenzialmente radioattivi, mentre durante un’inchiesta anti-mafia nel 2018 stata intercettata sulle strade lecchesi una partita di rame tranciato radioattivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Carico di rifiuti radioattivi. L’esercitazione

