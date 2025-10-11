Caressa insiste | Norvegia? Nell’Italia sarebbero solo due titolari! Contro di loro partita peggiore della storia
Fabio Caressa, noto giornalista e commentatore sportivo, è intervenuto a Radio Deejay parlando della corsa alla qualificazione per il Mondiale 2026 tra Norvegia e Italia. Il confronto tra le due squadre si fa sempre più interessante, con la Norvegia che ha sei punti di vantaggio sugli azzurri, ma gli italiani devono continuare a lottare vincendo le restanti partite e sperando in un passo falso dei norvegesi. SULLA QUALITÀ DEI GIOCATORI NORVEGESI – «Haaland sicuro, Nusa non so se sarebbe titolare, buon giocatore sicuramente.
