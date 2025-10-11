Caregiver al centro | nel Lazio diritti sollievo e lavoro inclusivo

Sbircialanotizia.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una partecipazione ampia, un confronto serrato e un obiettivo chiaro: riconoscere il valore del caregiver familiare e tradurlo in diritti, tutele e opportunità concrete. All’ASP Istituto Romano di San Michele, la seconda Giornata regionale ha rimesso al centro il progetto di vita e l’inclusione, con la regia dell’assessore Massimiliano Maselli e la presenza di istituzioni, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

caregiver al centro nel lazio diritti sollievo e lavoro inclusivo

© Sbircialanotizia.it - Caregiver al centro: nel Lazio diritti, sollievo e lavoro inclusivo

In questa notizia si parla di: caregiver - centro

caregiver centro lazio diritti2ª Giornata Regionale Caregiver e Inclusione Sociale, - All’ASP Istituto Romano di San Michele di Roma giornata ricca di spunti e riflessioni ... Come scrive adnkronos.com

caregiver centro lazio dirittiRegione Lazio: arriva l’intesa per sostenere gli studenti caregiver - La Regione Lazio ha firmato di recente un’intesa volta a garantire il benessere e l’inclusione degli studenti caregiver residenti nella Regione. Riporta osservatoriomalattierare.it

Cerca Video su questo argomento: Caregiver Centro Lazio Diritti