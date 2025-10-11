Cardioprotezione e manovre salvavita proseguono le iniziative
Firenze, 11 ottobre 2025 - Prosegue il programma di attività di formazione e sensibilizzazione messo a punto da Comune, Città metropolitana, Azienda Usl Toscana Centro e le associazioni di Volontariato Croce Rossa Italiana, coordinamento Misericordie area fiorentina e Pubbliche Assistenze ANPAS, sulla cardioprotezione e le manovre salvavita. Ci sarà una due giorni dedicata a studenti, cittadini, mondo dello sport il 16 e il 17 ottobre per formarsi sulle tecniche Blsd (Basic Life Support & Defibrillation) e sulle manovre di disostruzione pediatrica. Le iniziative sono coordinate dal dottor Marco Squicciarini, medico Istruttore che si occupa di formazione in questo settore da oltre 20 anni con la Società “Squicciarini Rescue International Training Center”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Nella giornata di ieri abbiamo avuto il piacere di avere ospiti al Campus l'associazione ReLife 2020 Relife 2020 Association ETS è un centro di formazione di Manovre Salvavita Adulto/Pediatrico composto da medici, infermieri e operatori 118 accreditati nei 1 Vai su Facebook
