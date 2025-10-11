Firenze, 11 ottobre 2025 - Prosegue il programma di attività di formazione e sensibilizzazione messo a punto da Comune, Città metropolitana, Azienda Usl Toscana Centro e le associazioni di Volontariato Croce Rossa Italiana, coordinamento Misericordie area fiorentina e Pubbliche Assistenze ANPAS, sulla cardioprotezione e le manovre salvavita. Ci sarà una due giorni dedicata a studenti, cittadini, mondo dello sport il 16 e il 17 ottobre per formarsi sulle tecniche Blsd (Basic Life Support & Defibrillation) e sulle manovre di disostruzione pediatrica. Le iniziative sono coordinate dal dottor Marco Squicciarini, medico Istruttore che si occupa di formazione in questo settore da oltre 20 anni con la Società “Squicciarini Rescue International Training Center”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cardioprotezione e manovre salvavita, proseguono le iniziative