Carabinieri forestali scovano un allevamento fantasma a Grosseto

GROSSETO – Sono stati intensificati i controlli dei carabinieri forestale del nucleo di Grosseto congiuntamente a Asl (Unità funzionale sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare – zona grossetana – Amiata Grossetana – Colline Metallifere), sugli allevamenti amatoriali di animali da compagnia. In questo contesto è stato scoperto in città, anche grazie alla segnalazione di una associazione di settore, un allevamento di cani razza Cocker Spaniel Inglese finalizzato alla vendita di cuccioli. Al momento dell’accesso nel capannone collocato accanto ad una abitazione, i militari hanno trovato più fattrici, due cagnoline avevano cucciolate con 12 cuccioli, alcuni già pronti per la vendita. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it