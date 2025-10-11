Carabinieri forestali scovano un allevamento fantasma a Grosseto
GROSSETO – Sono stati intensificati i controlli dei carabinieri forestale del nucleo di Grosseto congiuntamente a Asl (Unità funzionale sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare – zona grossetana – Amiata Grossetana – Colline Metallifere), sugli allevamenti amatoriali di animali da compagnia. In questo contesto è stato scoperto in città, anche grazie alla segnalazione di una associazione di settore, un allevamento di cani razza Cocker Spaniel Inglese finalizzato alla vendita di cuccioli. Al momento dell’accesso nel capannone collocato accanto ad una abitazione, i militari hanno trovato più fattrici, due cagnoline avevano cucciolate con 12 cuccioli, alcuni già pronti per la vendita. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
In questa notizia si parla di: carabinieri - forestali
Sequestrato rifugio abusivo, blitz dei carabinieri forestali: sos per cani e altri animali
Cavalli denutriti, rifiuti abbandonati e controlli nei boschi: i carabinieri forestali in azione in Bergamasca - Foto
Isola d'Elba | Gestione illegale di rifiuti, tre persone denunciate dai carabinieri forestali
Le indagini dei Carabinieri Forestali Vai su Facebook
Gestione illegale di rifiuti nel campese, i Carabinieri Forestali denunciano tre persone - X Vai su X
Allevamento abusivo scoperto in provincia di Como: ecco come adottare i 30 Pastori Australiani sequestrati - A Bellagio, in provincia di Como, i Carabinieri Forestali hanno scoperto un allevamento clandestino con 30 cani e 4 cavalli maltrattati. Segnala fanpage.it
Alvignano, blitz dei carabinieri forestali: sequestrato allevamento bufalino - Blitz dei carabinieri forestali di Pietramelara, insieme con personale dell’Asl e dell’Arpac di Caserta, in un’azienda zootecnica di Alvignano. Secondo ilmattino.it