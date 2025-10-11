Gambe forti, spalle larghe, personalità e carisma: il capitano Antonio Caracciolo è il totem attorno al quale mister Alberto Gilardino ha allestito il villaggio nerazzurro. Il numero 4 nel primo scorcio del campionato di Serie A non ha saltato neppure un minuto: 6 presenze su 6 da titolare e vissute interamente in campo. Il difensore centrale ha totalizzato 540 minuti (recuperi esclusi): un risultato niente male per un giocatore di 35 anni sul quale qualche scettico – nel corso dell’estate – aveva avanzato diversi dubbi sulla tenuta fisica. Con prestazioni solide, a tratti esaltanti nella marcatura dei centravanti che via via si è trovato di fronte, Caracciolo ha lasciato tutti a bocca aperta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Capitan Caracciolo il totem della squadra. En plein di presenze: sei per 540 minuti