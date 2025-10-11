Capitale della cultura c’è ottimismo | Molte probabilità di vittoria avanti comunque con i progetti

"Al cinquanta per cento vinciamo noi", ha osato un pimpante sindaco Enzo Lattuca alla conviviale del Lions Club al ristorante Cerina dedicata a Cesena capitale della cultura, dove è intervenuto con la moglie Giorgia. Ha fatto ingresso nel club la nuova socia Emanuela Perugini. La presidente Pinuccia Mingozzi lo aveva ben disposto annunciando che Lions e Rotary Club (rappresentato da Alessio Bonaldo) sono pronti a entrare nel cantiere: incontreranno l’assessore alla cultura Camillo Acerbi per chiedere come possono contribuire ai dodici percorsi tematici presentati nel dossier ‘ I Sentieri della Bellezza ’ per la candidatura di Forlì?Cesena a Capitale italiana della Cultura 2028. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Capitale della cultura, c’è ottimismo: "Molte probabilità di vittoria, avanti comunque con i progetti"

