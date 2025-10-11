CapCut è l’app di montaggio video più amata dai creator, grazie alle sue funzioni di intelligenza artificiale, template professionali e filtri dinamici. Con CapCut Pro puoi rimuovere sfondi, correggere colori, aggiungere motion tracking e creare contenuti in 4K senza watermark, direttamente da mobile o desktop. L’abbonamento ufficiale costa €23,99mese, ma su GamsGo puoi ottenere CapCut Pro a soli €8,99mese, risparmiando oltre il 65%. Acquista Capcut ChatGPT Plus: funzionalità, costo e come risparmiare rispetto alla versione free. Capcut Pro a soli 8,99€ al mese. Nel mondo del content creation, il tempo è tutto. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - CapCut Pro: editing intelligente e offerta esclusiva a soli €8,99/mese