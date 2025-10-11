Capaci chiusa da decenni la strada che collega la provinciale all' autostrada | Consentirebbe il deflusso del traffico
“Completare il collegamento tra la via Rapallo di Capaci e la strada provinciale complanare all'autostrada Palermo-Mazara, realizzando un ponte sul torrente Ciachea”. A chiederlo è il sindaco di Carini Giovì Monteleone convinto che questo intervento possa mitigare i disagi, consentendo il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: capaci - chiusa
L'autostrada è temporaneamente chiusa al km 4,400, tra gli svincoli di Carini e Capaci, all'altezza di Isola delle Femmine - facebook.com Vai su Facebook
Nissan Micra, la prova su strada della nuova elettrica giapponese - La sesta generazione della Nissan Micra è 100% elettrica e segna il ritorno in Italia della compatta nipponica dopo tre anni di assenza. Lo riporta msn.com