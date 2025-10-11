Canzi | Preoccupato solo dai risultati perché creiamo Manca una giocatrice imprevedibile? C’è Bonansea

Max Canzi, tecnico della Juventus Women, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita persa con il Como. (inviato a Biella) – Max Canzi ha parlato in conferenza al termine di Juventus Women Como. SCONFITTA – «Dobbiamo riuscire a imparare a concretizzare il gioco che proponiamo. Il primo tempo con lucidità il secondo con un po’ più di grinta ma siamo arrivati in area sempre. Bisogna migliorare lì. Si possono studiare i metodi ma bisogna fare gol perché vince chi fa gol». ATTACCO – «Sarei molto preoccupato se non arrivassero a calciare in porta. Sono preoccupato per i risultati che non sono positivi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

