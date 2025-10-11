Cantieristica navale | l' Italia fa passi in avanti nel mercato globale ma la burocrazia frena
BRINDISI - La cantieristica navale italiana sta compiendo grandi sforzi ormai da anni, acquisendo nuove fette del mercato internazionale: è quanto emerso dalla tavola rotonda “La nautica vista dai grandi italiani all'estero”, organizzata nell'ambito della programmazione di eventi del 21esimo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
La forza della cantieristica navale. A Fano ci sono 5.000 dipendenti. Le costruzioni di yacht nel Dna
Fiom Cgil Sicilia, Serafino Biondo è il nuovo coordinatore regionale per la cantieristica navale
Dati Sace settore nautico, cantieristica navale vale 180 miliardi di euro: nessuna crisi per l?export
Incontro tra il Sindaco di Civitavecchia e Tankoa Yachts: cantieristica navale e formazione al centro del confronto - facebook.com Vai su Facebook
Export, l’industria navale italiana a quota 9,1 miliardi di fatturato - L’industria navale italiana, trainata dalla costruzione delle navi da crociera, mostra una forte vocazione all’export, con 9,1 miliardi di euro di fatturato all’estero e una filiera produttiva che ... ilsole24ore.com scrive
Carolina Amato vicepresidente della sezione cantieristica navale - Si sono svolte all'Unione Industriali Napoli, le elezioni per scegliere i nominativi del nuovo direttivo della sezione cantieristica navale. Da ansa.it