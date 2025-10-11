Cantieri in autostrada chiusure notturne sull' A26 tra Arona e Gravellona

Chiuso per una notte il tratto dell'A26 tra Arona e Gravellona Toce.A comunicarlo è Autostrade per l'Italia, che precisa che per consentire il transito di trasporti eccezionali, dalle 22 di domani, domenica 12 ottobre, alle 4 di lunedì 23 sarà chiuso il tratto di autostrada compreso tra Arona e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it