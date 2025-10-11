Inizia domani “Cantiano Fiera Cavalli“, la due giorni (l’altra è prevista per domenica 19 ottobre) dedicata al mondo equestre in scena a Chiaserna di Cantiano per celebrare il Cavallo del Catria, unica razza equina autoctona delle Marche, tutelata da una legge regionale. Seconda in Italia, dopo quella internazionale di Verona e riconosciuta ufficialmente dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Cantiano Fiera Cavalli ha il primato di essere l’unica fiera che si tiene all’aperto e tra le più apprezzate in Europa. Cantiano Fiera Cavalli, con la 46ª Mostra Mercato regionale del Cavallo e la 39ª Rassegna del Cavallo del Catria, apre domenica nell’Agorà del Catria, con la cerimonia ufficiale e il taglio del nastro alle ore 11 alla presenza del sindaco Alessandro Piccini e delle autorità politiche, militari e civili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cantiano Fiera Cavalli 2025 tra divertimento e sapori unici