Canterbury graffiti artistici nella cattedrale | è polemica

Ildifforme.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Canterbury nel caso dopo che è stata approvata l'esposizione di una mostra che riempie la cattedrale di graffiti per riflettere sulle persone marginalizzate della società. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

canterbury graffiti artistici nella cattedrale 232 polemica

© Ildifforme.it - Canterbury, graffiti artistici nella cattedrale: è polemica

In questa notizia si parla di: canterbury - graffiti

Regno Unito: Cattedrale di Canterbury diventa una discoteca/ Scoppia la polemica: “Profanato luogo sacro” - La Cattedrale di Canterbury giovedì e venerdì ha ospitato una discoteca silenziosa: eventi di grande successo ma che hanno raccolto le critiche di numerosi fedeli La Cattedrale di Canterbury nel Regno ... Lo riporta ilsussidiario.net

Rave party nella Cattedrale di Canterbury: silent-disco per catturare nuovi fedeli. Scoppia la polemica - Nella secolare Cattedrale di Canterbury, pilastro della Chiesa anglicana, si possono comprare biglietti per partecipare a serate di discomusic organizzate tra le volte gotiche in cui si sono svolti i ... Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Canterbury Graffiti Artistici Cattedrale