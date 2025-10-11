Canottaggio beach sprint Ficarra ai quarti nel singolo agli Europei Cesarini Ceccarino agli ottavi nel doppio

Iniziano al meglio per i colori azzurri gli Europei senior 2025 di canottaggio beach sprint, scattati ad Antalya, in Turchia: nelle specialità che saranno olimpiche a Los Angeles 2028 approda ai quarti Giovanni Ficarra nel singolo maschile, mentre vanno agli ottavi Federica Cesarini e Federico Ceccarino nel doppio misto, invece viene eliminata proprio agli ottavi Ilaria Bavazzano nel singolo femminile. Nel singolo senior maschile Giovanni Ficarra (Peloro Rowing) chiude al quinto posto la prima prova cronometrata con il tempo di 2.33.67 ed approda agli ottavi di finale, dove regola il neerlandese Erwin Wiltenburg imponendosi in 2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Canottaggio beach sprint, Ficarra ai quarti nel singolo agli Europei. Cesarini/Ceccarino agli ottavi nel doppio

