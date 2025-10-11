Canottaggio beach sprint agli Europei U19 Fugazzotto e Lanciano approdano ai quarti
Ad Antalya, in Turchia, sono scattati gli Europei under 19 2025 di canottaggio beach sprint: l’Italia supera a pieni voti la prima giornata, con il passaggio ai quarti di Lucio Fugazzotto e Maria Lanciano nel singolo ed agli ottavi di Silvia MessinaPasquale Tamborrino nel doppio misto. Nel singolo under 19 maschile Lucio Fugazzotto (Peloro Rowing) approda direttamente agli ottavi grazie al quinto posto assoluto nella prima prova cronometrata con il tempo di 2.39.43, poi nel primo turno ad eliminazione diretta supera il greco Iason Mouselimis vincendo in 2.39.62, con un margine di 13.32 sull’ellenico. 🔗 Leggi su Oasport.it
