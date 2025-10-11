Cani di razza niente frode Assolti i due allevatori

In quell'allevamento rimasto a lungo al centro di una bufera mediatica e giudiziaria non si è consumata nessuna frode. A stabilirlo è stato il giudice Giuseppe Palasciano che, al termine di un lungo e complesso processo, ieri pomeriggio ha assolto entrambi gli imputati, marito e moglie responsabili di un allevamento di cani di razza di Portomaggiore. I due (assieme ad altri due imputati, usciti però di scena già dall'udienza predibattimentale) erano finiti sotto inchiesta con l'accusa di frode nel commercio. I fatti al centro del procedimento risalgono al periodo tra il 2019 e il 2020. Numerosi i capi di imputazione che venivano contestati a vario titolo.

