Cane morso dalla vipera | Era come paralizzato ma siamo riusciti a salvarlo
Pesaro, 11 ottobre 2025 – Una mattinata alla ricerca di tartufi si è trasformata in un incubo per un giovane urbinate e soprattutto per il suo cane, che ha rischiato di perdere la vita a causa di un morso di vipera ieri nelle campagne urbinati. Poi, la corsa contro il tempo per salvarlo e le cure dei veterinari, fino al ritorno a casa nel pomeriggio, in attesa della lenta guarigione. Cane abbandonato e mezzo morto salvato dalla Polizia municipale La disavventura è occorsa a Lorenzo Notaro, ventisettenne residente a Schieti di Urbino, il cui padre Michele ha contattato il “Carlino” soprattutto “per lanciare un messaggio: occorre stare sempre attenti alle vipere nei boschi e soprattutto andare in compagnia, perché da soli si può rischiare grosso”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
