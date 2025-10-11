Campo trasformato abusivamente in un’area commerciale il gip convalida il sequestro del terreno

Ravennatoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gip del Tribunale di Ravenna, condividendo le risultanze delle investigazioni svolte dalla Polizia Locale di Ravenna, ha disposto la convalida del sequestro preventivo di un terremo in via Chiavica Romea, nonché dei veicoli a motore, rimorchi e altri materiali lì abbandonati e parcheggiati. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: campo - trasformato

