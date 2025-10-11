Campionato italiano autostoriche a Magione in qualifica dominio delle Porsche con il passignanese Alunni Bravi
che sigla la terza migliore prestazione. Entusiasma anche Bardelli che fissa il nuovo record per l’Alfa Romeo Giulia 1600. Si prospetta una domenica di grande spettacolo all’autodromo di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: campionato - italiano
Il talento 18enne lascia l’Olimpia: un anno in Serbia, poi andrà nel campionato dei college Usa. Gigio Suigo, “l’unicorno italiano“ pronto a stupire il resto del mondo
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Valentino Sponga conquista il secondo posto nel Campionato Italiano Velocità Moto3 2025. - facebook.com Vai su Facebook
Campionato Italiano J/70 al via a Imperia: Ciclone guida la classifica - X Vai su X
Campionato italiano autostoriche a Magione in qualifica dominio delle Porsche con il passignanese Alunni Bravi - Entusiasma anche Bardelli che fissa il nuovo record per l’Alfa Romeo Giulia 1600. Da perugiatoday.it
Il fine settimana dell'autodromo di Magione: tutte le gare - Magione, week end di passione sabato e domenica con il campionato Italiano Autostoriche per due gare di un’ora, le vetture moderne della Clio RS Cup, il Master Tricolore Prototipi, la Formula Junior e ... perugiatoday.it scrive