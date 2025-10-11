Campionato Gold di ginnastica ritmica | il club aretino vola Falciai altri successi Pietrini e Bray al top

AREZZO Nel campionato Gold di ginnastica ritmica, le atlete della società Falciai si sono nuovamente distinte conquistando ben due titoli di campionesse regionali e uno di vicecampionessa regionale, oltre ad altri ottimi piazzamenti. Nella categoria Allieve 1, la giovanissima Nicole Pietrini ha conquistato il titolo regionale, salendo sul gradino più alto del podio. Nella categoria Allieve 5, Adele Bray ha confermato il suo valore aggiudicandosi la gara e laureandosi campionessa regionale. Adele era stata recentemente convocata a Settimo Torinese per un collegiale in preparazione a un futuro lavoro di squadra junior. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

