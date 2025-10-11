Campionato al via tre sfide in trasferta per le squadre del Circondario
Inizia il campionato di volley di serie B femminile con le tre squadre del Circondario impegnate tutte e tre in trasferta. In serie B1, nel girone B, la Montesport stasera alle 20.30 sarà di scena a Ripalta Cremonese dove, alla palestra comunale di via Roma, incontrerà le locali della C.R. Transport. Il coach delle montespertolesi, Ivan Contrario, è anche scoutman della Nazionale Italiana maschile laureatasi da poco campione del mondo. L’incontro sarà combattuto come lo furono quelli dello scorso anno e ogni pronostico è difficile da formulare. Arbitreranno Daniele Rossi e Damiano Campisi. Oggi pomeriggio, alle ore 17, la Cip-Ghizzani I’ Giglio Castelfiorentino sarà a Genova al centro sportivo Maragliano di piazza Suppini per incontrare la Normac, una delle squadre che ambiscono alla promozione, impresa che fu fallita di poco lo scorso anno a causa di un incidente occorso ad una delle loro migliori giocatrici. 🔗 Leggi su Lanazione.it
