Campidoglio in rosa | la sfilata che abbraccia donne e prevenzione
Roma si prepara a un abbraccio collettivo: domenica 13 ottobre, alle 20.30, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, la “Sfilata delle Farfalle Rosa” unisce musica, moda e sensibilizzazione per celebrare la forza delle donne e la prevenzione oncologica. Protagoniste saranno pazienti in cura e guarite, affiancate da dottoresse, per una serata di condivisione autentica. Un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: campidoglio - rosa
Da tanti anni 100donnevestitedirosso è al fianco di Croce Rossa Italiana. Tante sono state le occasioni di incontro e vicinanza di intenti, insieme a Roma al Campidoglio nel 2022 e ancora a Susa con 800 ragazzi degli istituti scolastici e tutti i volontari della Cr - facebook.com Vai su Facebook