Campidoglio in rosa | la sfilata che abbraccia donne e prevenzione

Roma si prepara a un abbraccio collettivo: domenica 13 ottobre, alle 20.30, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, la "Sfilata delle Farfalle Rosa" unisce musica, moda e sensibilizzazione per celebrare la forza delle donne e la prevenzione oncologica. Protagoniste saranno pazienti in cura e guarite, affiancate da dottoresse, per una serata di condivisione autentica.

