Campi Flegrei molte piccole scosse una avvertita fino a Posillipo

La terra continua a tremare nei Campi Flegrei. Dalla mezzanotte di oggi sono stati rilevati 55 eventi sismici, di cui 33 rivisti e localizzati. Gli epicentri vanno dalla zona occidentale a quella orientale con un evento atipico ma non anomalo lungo il bordo orientale della Caldera nei pressi della collina di Posillipo in località Cavalleggeri . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

