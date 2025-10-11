Campania De Luca travolge Fico e Schlein | con le scemenze non si vince

Iltempo.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla “Festa dell'Ottimismo” organizzata dal “Foglio” a Firenze, Vincenzo De Luca è tornato a dettare i tempi e i toni del dibattito politico nel centrosinistra. Con il suo consueto stile diretto e polemico, il presidente della Regione Campania ha messo nel mirino non solo gli avversari, ma anche i suoi naturali alleati, a partire da Roberto Fico, l'ex presidente della Camera che guiderà la coalizione progressista alle prossime regionali campane. “Appoggio il centrosinistra – ha dichiarato De Luca – ma spiegherò a tutti, e in particolare a Fico, che il tempo della demagogia e delle sciocchezze è finito. 🔗 Leggi su Iltempo.it

campania de luca travolge fico e schlein con le scemenze non si vince

© Iltempo.it - Campania, De Luca travolge Fico e Schlein: con le scemenze non si vince

In questa notizia si parla di: campania - luca

De Luca sui casi di West Nile in Campania: «Stiamo analizzando il virus. Situazione sotto controllo. Regionali? Brave persone, siete fottuti»

Regionali in Campania, ok a Fico entro agosto. De Luca: «Serve tempo»

Il risiko delle regionali, trattativa nel Pd: in Campania la sanità a De Luca. In Puglia scintille Decaro-Boccia

campania de luca travolgeCampania, De Luca travolge Fico e Schlein: con le scemenze non si vince - Dalla “Festa dell’Ottimismo” organizzata dal “Foglio” a Firenze, Vincenzo De Luca è tornato a dettare i tempi e ... Secondo iltempo.it

campania de luca travolgeDe Luca di nuovo contro il Pd: “Non potevamo dare altre regioni ai Cinque stelle anziché la Campania?” - In Calabria, Tridico "che è una persona di valore" ha "fatto proposte squinternate", in Campania "noi abbiamo una campagna elettorale dove i margini sulle stupidaggini ideologiche non ci sono. Scrive napolitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Campania De Luca Travolge