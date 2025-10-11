Camminata ecologica in centro storico | raccolti 13 mila mozziconi di sigaretta
Oltre 13 mila mozziconi di sigaretta raccolti in una sola mattinata nel centro storico di Forlì. È il risultato della camminata ecologica organizzata da Alea Ambiente che ha visto la partecipazione di un centinaio di cittadini tra studenti, famiglie e volontari impegnati a ripulire le strade e le. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
