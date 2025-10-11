Camminare veloce è una ‘medicina’ lo studio | bastano 15 minuti al giorno

(Adnkronos) – Camminare fa bene. Camminare velocemente, ancora meglio. La classica passeggiata può aiutare, ma gli effetti positivi sono ridotti rispetto ad una sessione di 'fast walking' che quotidianamente richiede un impegno limitato e garantisce risultati rilevanti, a giudicare dallo studio coordinato dal professor Wei Zheng, direttore del Vanderbilt Epidemiology Center, e pubblicato sull'American Journal . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

