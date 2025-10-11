Cambiaso titolare con l’Italia? Cosa filtra sull’esterno della Juventus in vista della sfida contro l’Estonia | la possibile scelta di Gattuso

Cambiaso dovrebbe partire dalla panchina nella sfida dell’Italia contro l’Estonia, con Gattuso che si affiderà a Di Lorenzo e Spinazzola sulle fasce. L’ Italia  si prepara per il suo prossimo cruciale impegno nelle qualificazioni ai Mondiali, con l’obiettivo di consolidare il proprio percorso dopo la recente vittoria contro  Israele. L’appuntamento per la quinta giornata del girone è fissato per  sabato 11 ottobre  alle  ore 20.45  a  Tallinn, dove gli  Azzurri  affronteranno l’ Estonia. Le scelte del CT sono ormai definite, e per la  Juventus  arrivano indicazioni importanti riguardo l’impiego dei propri giocatori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

