Cambiaso dovrebbe partire dalla panchina nella sfida dell’Italia contro l’Estonia, con Gattuso che si affiderà a Di Lorenzo e Spinazzola sulle fasce. L’ Italia si prepara per il suo prossimo cruciale impegno nelle qualificazioni ai Mondiali, con l’obiettivo di consolidare il proprio percorso dopo la recente vittoria contro Israele. L’appuntamento per la quinta giornata del girone è fissato per sabato 11 ottobre alle ore 20.45 a Tallinn, dove gli Azzurri affronteranno l’ Estonia. Le scelte del CT sono ormai definite, e per la Juventus arrivano indicazioni importanti riguardo l’impiego dei propri giocatori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cambiaso titolare con l’Italia? Cosa filtra sull’esterno della Juventus in vista della sfida contro l’Estonia: la possibile scelta di Gattuso