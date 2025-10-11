Cambiaso ingresso a due facce in Estonia Italia | tanta foga ma poca precisione per l’esterno della Juve Ecco come ha giocato

Cambiaso, ingresso a due facce in Estonia Italia: i numeri della partita dell’esterno bianconero con gli Azzurri. Circa mezz’ora in campo per continuare il suo percorso di crescita in azzurro. Andrea Cambiaso, esterno della Juve, è subentrato nel secondo tempo della partita vinta dall’Italia contro l’Estonia, offrendo una prestazione di grande generosità ma anche di molta imprecisione. Un ingresso a due facce, che ne ha mostrato pregi e difetti. Entrato al 62? al posto di Orsolini, il giocatore bianconero ha subito provato a mettersi in mostra, dimostrando personalità e voglia di incidere. La sua intraprendenza è testimoniata dal tiro in porta effettuato, un segnale di chi non ha paura di prendersi responsabilità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

