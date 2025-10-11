Cambia il modo di viaggiare in Europa | ecco cosa succede con i nuovi controlli biometrici
Dimenticare il gesto automatico del timbro sul passaporto: da domenica 12 ottobre viaggiare in Europa non sarà più come prima. Con l’introduzione dell’ EntryExit System (EES), l’Unione Europea entra nell’era dei controlli biometrici. Niente più inchiostro: ora saranno impronte digitali, scansione del volto e registrazione elettronica a definire l’identità dei viaggiatori in arrivo e in partenza dai confini esterni dell’area Schengen. In Italia, a inaugurare questa rivoluzione silenziosa saranno Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Linate, insieme ai porti di Civitavecchia e Genova, dove la sperimentazione partirà in modalità pilota prima di estendersi a tutto il territorio nazionale entro aprile 2026. 🔗 Leggi su Panorama.it
