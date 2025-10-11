Camarda riferimento offensivo Bartesaghi muro difensivo | che esordio con l’Italia Under 21

Pianetamilan.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sia Davide Bartesaghi che Francesco Camarda, talenti delle giovanili del Milan, hanno ben impressionato nel debutto con l'Italia Under 21. Ecco i numeri e l'analisi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

camarda riferimento offensivo bartesaghi muro difensivo che esordio con l8217italia under 21

© Pianetamilan.it - Camarda riferimento offensivo. Bartesaghi muro difensivo: che esordio con l’Italia Under 21

In questa notizia si parla di: camarda - riferimento

Cerca Video su questo argomento: Camarda Riferimento Offensivo Bartesaghi