Camarda riferimento offensivo Bartesaghi muro difensivo | che esordio con l’Italia Under 21
Sia Davide Bartesaghi che Francesco Camarda, talenti delle giovanili del Milan, hanno ben impressionato nel debutto con l'Italia Under 21. Ecco i numeri e l'analisi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
- 1T da pressa idraulica, riferimenti affidabili sul centrosx della difesa - Gara più significativa di Camarda in carriera fuori dall'area di rigore - Flash notevoli di Palmisani in costruzione - Enormi passi avanti dal primo raduno: dopo 3 gare, i segni da "squadra" so
A Lecce sono apparsi due supereroi: si tratta di Riccardo Sottil e di Francesco Camarda I tifosi giallorossi hanno voluto omaggiare i due giocatori italiani dopo le recenti prestazioni della squadra con un murale, apparso tra le vie della città