Calici in alto L’aperitivo è al Maec

Lanazione.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un calice di vino accanto alla Tabula Cortonensis. È questa l’immagine simbolo che accompagnerà il debutto di Aperitivo al Museo, la nuova iniziativa promossa dal Movimento Turismo del Vino Toscana insieme alla cooperativa Itinera e alla Rete Museale della Toscana. L’appuntamento è fissato per oggi, dalle 18 alle 21, in sette musei toscani, tra cui spicca il Maec di Cortona, chiamato a rappresentare il legame tra cultura del vino e civiltà etrusca. "L’idea nasce per valorizzare il profondo legame tra vino e cultura della nostra regione", spiega Anastasia Mancini, presidente del Movimento Turismo del Vino Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

calici in alto l8217aperitivo 232 al maec

© Lanazione.it - Calici in alto. L’aperitivo è al Maec

In questa notizia si parla di: calici - alto

In alto i calici con "Calici Santarcangelo": torna l'appuntamento che celebra la vitae e le eccellenze del territorio

In alto i ’Calici di Stelle’. Aperitivi al tramonto cene in vigna e pic-nic

UmbriaWine 2025, in alto i calici: dal 12 al 14 settembre la "festa" del buon bere

Fiera, in alto i calici. Champagne Experience arriva sotto le Torri - Calici in alto a BolognaFiere dove, il 5 e 6 ottobre, arriva ’Champagne Experience’, la più grande manifestazione europea dedicata a questo settore. Scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Calici Alto L8217aperitivo 232