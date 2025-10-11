Calici in alto L’aperitivo è al Maec
Un calice di vino accanto alla Tabula Cortonensis. È questa l’immagine simbolo che accompagnerà il debutto di Aperitivo al Museo, la nuova iniziativa promossa dal Movimento Turismo del Vino Toscana insieme alla cooperativa Itinera e alla Rete Museale della Toscana. L’appuntamento è fissato per oggi, dalle 18 alle 21, in sette musei toscani, tra cui spicca il Maec di Cortona, chiamato a rappresentare il legame tra cultura del vino e civiltà etrusca. "L’idea nasce per valorizzare il profondo legame tra vino e cultura della nostra regione", spiega Anastasia Mancini, presidente del Movimento Turismo del Vino Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
