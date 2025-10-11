Calenda attacca Pd e 5 stelle e dice | Lavoriamo con governo su industria 4o Sarà in manovra

"Potrei parlare con un segretario del Pd che abbia un impianto di cultura e governo. Parlerei volentieri con un segretario del Pd che quando Conte dice 'non mi faccio vedere alla chiusura in Toscana' gli dà un calcio nel sedere, che fa riacquistare dignità al Pd che è un grande partito socialista". Carlo Calenda, intervistato da Ruggiero Montenegro durante la festa dell'Ottimismo a Firenze, mantiene la barra dritta: Azione sempre fuori dai due poli. "Oggi - dice - la sinistra è profondamente regredita da una cultura di governo a una di non governo, a una incapacità di assumersi le responsabilità. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

