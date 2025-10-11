Calciomercato Roma Stassin e non solo | 3 nomi dalla Francia per l’attacco

Dalla vittoria contro la Fiorentina la Roma è uscita con tanta gioia, consapevolezza nei propri mezzi, certezza che ci sono ancora tanti miglioramenti da fare ed una frase malinconica nella testa di tutto l’ambiente: “se solo Gasperini avesse uno come Kean.”. Lì sì che i giallorossi farebbero davvero paura per corsa Champions e non solo, e invece il tecnico di Grugliasco è chiamato a sbloccare un Dovbyk e un Ferguson al momento avviluppati in un vortice di negatività, almeno fino al calciomercato di gennaio. Sì perché in attacco si interverrà, andando a spendere quel gruzzoletto che era per Sancho ma che è rimasto nelle casse del club. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

