Calciomercato Roma: a gennaio focus sull’attacco, Zirkzee ed Ekhator nel mirino. Tutti gli aggiornamenti La sessione di gennaio sarà cruciale per la Roma, che intende intervenire sul reparto offensivo per garantire maggiore profondità e alternative a Gasperini, tecnico noto per la sua capacità di valorizzare giocatori duttili e di esperienza. Dopo un avvio di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Roma, gennaio decisivo: Zirkzee ed Ekhator tra i rinforzi per l’attacco