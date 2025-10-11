Calciomercato Milan | Maignan va a scadenza due nomi per sostituirlo
e uno di questi gioca in Serie A. Porta girevole in casa Milan Nonostante la stagione sia entrata nel vivo, il calciomercato non si ferma mai e in casa Milan si inizia a programmare il futuro, partendo da una delle questioni più delicate: la porta. Al centro . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Calciomercato, le big di Serie A fanno spese in Premier League: Hojlund è il sogno del Milan, Roma forte su Chiesa
Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?
Calciomercato Milan, Jacobs: “Accordo col Brighton per Estupinan”
Maignan non rinnova, su di lui Juve, Chelsea e Bayern. Interesse per Suzuki del Parma - Interesse per Suzuki del Parma Con l’estate ormai alle spalle, per le big della Serie A è già tempo di pianificare ... Lo riporta tuttojuve.com
Calciomercato Milan, Maignan verso l’addio: una big di Serie A si fionda sul francese - Mike Maignan è sempre più vicino alla porta d’uscita di casa Milan: sul portiere francese è piombato un top club della Serie A. spaziomilan.it scrive