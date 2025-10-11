Calciomercato Milan Maignan in bilico | Atubolu del Friburgo è il primo nome per la porta del futuro

Il Milan vive giorni di incertezza attorno al destino di Mike Maignan, simbolo e colonna della squadra di Massimiliano Allegri. Le trattative per il rinnovo del portiere francese, in scadenza nel 2026, sono completamente ferme e non risultano nuovi contatti tra il club, il giocatore e i suoi agenti. Una situazione che alimenta la preoccupazione dei tifosi e attira l’attenzione delle big europee, pronte a inserirsi nella corsa. Juventus, Bayern Monaco e Chelsea osservano da vicino, consapevoli che il tempo gioca a loro favore. L’attuale immobilismo contrattuale, unito all’ingaggio elevato richiesto dal giocatore, apre scenari complessi per la dirigenza di Via Aldo Rossi. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Calciomercato Milan, Maignan in bilico: Atubolu del Friburgo è il primo nome per la porta del futuro

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan

Calciomercato, le big di Serie A fanno spese in Premier League: Hojlund è il sogno del Milan, Roma forte su Chiesa

Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?

Calciomercato Milan, Jacobs: “Accordo col Brighton per Estupinan”

?#Calciomercato #Milan: chi è #Bartesaghi, enfant prodige sulle orme di #Maldini - X Vai su X

#calciomercato #milan #Pellegatti: "Lasciatemi sottolineare un rimpianto: #Ahanor. 20 milioni andavano ..." #SempreMilan Vai su Facebook

Milan, Maignan va via a giugno? Tutti i nomi per la porta - Il francese ha il contratto in scadenza ed è monitorato da Chelsea e Bayern Monaco, i rossoneri sono già a caccia del sostituto Capitano, sì, ma anche in scadenza di contratto. Da msn.com

Calciomercato Milan, Maignan verso l’addio: una big di Serie A si fionda sul francese - Mike Maignan è sempre più vicino alla porta d’uscita di casa Milan: sul portiere francese è piombato un top club della Serie A. Riporta spaziomilan.it