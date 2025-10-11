Calciomercato Juventus rivelazione su quell’obiettivo estivo | Ha aspettato fino all’ultimo giorno possibile non c’è stato nulla da fare

Calciomercato Juventus: l’obiettivo in estate aveva in mente solo i bianconeri e ha atteso la fino all’ultimo giorno, salvo poi accasarsi in un altro club. Il calciomercato estivo ha visto la Juventus impegnata nella ricerca di un attaccante, e un retroscena svelato da Tuttosport conferma le preferenze di un obiettivo primario. L’attaccante francese Randal Kolo Muani, pur essendo approdato al Tottenham in Premier League, aveva una chiara priorità prima di lasciare il PSG. Il giocatore aveva in testa solo il ritorno alla Juventus e, di fatto, ha aspettato la Vecchia Signora fino al 31 agosto, ultimo giorno della finestra di mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

