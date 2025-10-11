Calciomercato Juventus rivelazione su quell’obiettivo estivo | Ha aspettato fino all’ultimo giorno possibile non c’è stato nulla da fare

Juventusnews24.com | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Juventus: l’obiettivo in estate aveva in mente solo i bianconeri e ha atteso la fino allultimo giorno, salvo poi accasarsi in un altro club. Il  calciomercato  estivo ha visto la  Juventus  impegnata nella ricerca di un attaccante, e un retroscena svelato da  Tuttosport  conferma le preferenze di un obiettivo primario. L’attaccante francese  Randal Kolo Muani, pur essendo approdato al  Tottenham  in  Premier League, aveva una chiara priorità prima di lasciare il  PSG. Il giocatore  aveva in testa solo il ritorno alla Juventus  e, di fatto, ha  aspettato la Vecchia Signora  fino al  31 agosto, ultimo giorno della finestra di  mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

calciomercato juventus rivelazione su quell8217obiettivo estivo ha aspettato fino all8217ultimo giorno possibile non c8217232 stato nulla da fare

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, rivelazione su quell’obiettivo estivo: «Ha aspettato fino all’ultimo giorno possibile, non c’è stato nulla da fare»

In questa notizia si parla di: calciomercato - juventus

Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?

Calciomercato Juventus: occasione Kiwior per i bianconeri? L’Arsenal vuole tenerlo, ma il difensore… Così potrebbe cambiare la sua situazione

Calciomercato Inter LIVE: la Juventus potrebbe lasciar partire Vlahovic a zero? Le ultime idee di Marotta

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Juventus Rivelazione Quell8217obiettivo