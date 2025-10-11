A gennaio mancano ancora due mesi e mezzo ma il calciomercato non dorme mai. I club stanno iniziando già a capire quali potrebbero essere gli affari per rinforzarsi e per sistemare gli errori commessi in questa prima fase di stagione. Anche la Juventus sarebbe nella lista dei club che starebbero valutando alcuni giocatori per sistemare qualche area del campo che non funziona a dovere. In particolar modo il DG Damien Comolli starebbe valutando un colpo in attacco. Vlahovic è in uscita, complice la sua ormai nota situazione contrattuale, e David e Openda non starebbero incidendo come ci si aspettava quando sono sbarcati a Torino. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Calciomercato Juventus, i bianconeri si tutelano in attacco: sondato Endrick del Real Madrid