Calciomercato Juventus | fascia destra da rifare l’obiettivo per gennaio e quello per giugno
. Alberto Costa e Joao Mario poi non hanno convinto La rivoluzione della fascia destra della Juventus, iniziata in estate con le cessioni di Nico Gonzalez, Alberto Costa e Nicolò Savona, è tutt’altro che conclusa. Quello che è stato un “anno zero” per la corsia di destra potrebbe . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?
Calciomercato Juventus: occasione Kiwior per i bianconeri? L’Arsenal vuole tenerlo, ma il difensore… Così potrebbe cambiare la sua situazione
Calciomercato Inter LIVE: la Juventus potrebbe lasciar partire Vlahovic a zero? Le ultime idee di Marotta
Juventus: obiettivo Guerreiro per gennaio, sogno Tonali per l'estate - Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini su TMW, la Juventus continua a essere una delle
Calciomercato Juventus: Molina torna nel mirino, assalto invernale dopo il no estivo - La Juventus è pronta a tornare alla carica per Nahuel Molina, terzino