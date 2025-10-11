Calciomercato Juventus caccia al nuovo esterno | c’è un nome che sta scalando le gerarchie ora è in pole position in vista di gennaio
Calciomercato Juventus, il club bianconero sta valutando l’acquisto di quel terzino. Il suo nome è balzato in pole position in vista di gennaio. La Juventus ha riacceso con decisione i fari sul mercato spagnolo per rinforzare la fascia destra, una delle priorità individuate dalla dirigenza. L’obiettivo è un terzino argentino di grande spinta, un nome noto come Nahuel Molina, che milita nell’ Atlético Madrid. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Vecchia Signora sta valutando concretamente la possibilità di chiudere l’affare già nella prossima finestra di calciomercato invernale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
