Calciomercato Juventus caccia al nuovo esterno | c’è un nome che sta scalando le gerarchie ora è in pole position in vista di gennaio

Juventusnews24.com | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Juventus, il club bianconero sta valutando l’acquisto di quel terzino. Il suo nome è balzato in pole position in vista di gennaio. La  Juventus  ha riacceso con decisione i fari sul mercato spagnolo per rinforzare la fascia destra, una delle priorità individuate dalla dirigenza. L’obiettivo è un  terzino argentino  di grande spinta, un nome noto come  Nahuel Molina, che milita nell’ Atlético Madrid. Secondo quanto riportato dal  Corriere dello Sport, la  Vecchia Signora  sta valutando  concretamente  la possibilità di chiudere l’affare già nella prossima finestra di  calciomercato  invernale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

calciomercato juventus caccia al nuovo esterno c8217232 un nome che sta scalando le gerarchie ora 232 in pole position in vista di gennaio

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, caccia al nuovo esterno: c’è un nome che sta scalando le gerarchie, ora è in pole position in vista di gennaio

In questa notizia si parla di: calciomercato - juventus

Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?

Calciomercato Juventus: occasione Kiwior per i bianconeri? L’Arsenal vuole tenerlo, ma il difensore… Così potrebbe cambiare la sua situazione

Calciomercato Inter LIVE: la Juventus potrebbe lasciar partire Vlahovic a zero? Le ultime idee di Marotta

calciomercato juventus caccia nuovoCalciomercato Juve, caccia al nuovo faro del centrocampo: sono due i grandi sogni della dirigenza bianconera. Svelati i nomi sul taccuino - Savic l’obiettivo già a gennaio come rinforzo immediato Il calciomercato Juve ha le idee chiare sul rinforzo di qualità da inserir ... Segnala juventusnews24.com

calciomercato juventus caccia nuovoCaccia a nuovo ds, Ottolini in pole - Caccia al nuovo direttore sportivo Il calciomercato della Juventus non conosce pause. tuttojuve.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Juventus Caccia Nuovo