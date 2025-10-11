Calciomercato Juve | la Roma pensa al grande colpo per gennaio! È il sogno di Gasperini viene accostato anche ai bianconeri Arrivano novità importanti
Calciomercato Juve: la Roma starebbe pensando di rinforzarsi a gennaio con questo grande colpo. Ecco tutti gli aggiornamenti. Un vertice di mercato per sognare in grande, un nome su tutti per l’attacco: Joshua Zirkzee. La Roma di Gian Piero Gasperini non si ferma e, dopo un calciomercato estivo da protagonista, programma già il grande colpo per gennaio. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante olandese del Manchester United è l’obiettivo numero uno per rinforzare il reparto offensivo. Vertice a Trigoria: Zirkzee è il grande obiettivo. La decisione sarebbe emersa dopo un vertice a Trigoria tra il tecnico Gasperini, il presidente Dan Friedkin, il DS Frederic Massara e il consigliere Claudio Ranieri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Calciomercato Juve LIVE: contatti con Lucas Vazquez, Sancho continua a spingere per il trasferimento in bianconero
Calciomercato Juve, sospiro di sollievo per la dirigenza bianconera! Quell’obiettivo a centrocampo non è un nome spendibile per la Fiorentina: il motivo e come stanno le cose
Calciomercato Juve, adesso arrivare a quel centravanti diventa missione complicatissima! Manchester United e Newcastle hanno si sono mosse per lui: sosa risulta
Muharemovic, Inter e Roma pronte alla sfida? La Juve osserva con interesse - Tarik Muharemovic, difensore centrale classe 2003 del Sassuolo e della nazionale bosniaca, sarebbe finito nel mirino dell'Inter in vista della prossime sessioni di calciomercato.
Milan attento: la Juventus ci prova per Maignan. Roma, idea Zirkzee per gennaio - La trattativa del rinnovo di Maignan al Milan è ferma e l'idea di una nuova esperienza all'estero o in un altro top club europeo affascina il po ...