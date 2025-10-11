Calciomercato Juve | la Roma pensa al grande colpo per gennaio! È il sogno di Gasperini viene accostato anche ai bianconeri Arrivano novità importanti

Calciomercato Juve: la Roma starebbe pensando di rinforzarsi a gennaio con questo grande colpo. Ecco tutti gli aggiornamenti. Un vertice di mercato per sognare in grande, un nome su tutti per l’attacco: Joshua Zirkzee. La Roma di Gian Piero Gasperini non si ferma e, dopo un calciomercato estivo da protagonista, programma già il grande colpo per gennaio. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante olandese del Manchester United è l’obiettivo numero uno per rinforzare il reparto offensivo. Vertice a Trigoria: Zirkzee è il grande obiettivo. La decisione sarebbe emersa dopo un vertice a Trigoria tra il tecnico Gasperini, il presidente Dan Friedkin, il DS Frederic Massara e il consigliere Claudio Ranieri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

