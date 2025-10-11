Calciomercato Juve | difficile che possa partire a gennaio! La dirigenza rimanda il suo affondo per l’obiettivo alla prossima estate? L’ultima indiscrezione apre questo scenario
Calciomercato Juve: l’obiettivo bianconero difficilmente partirà a gennaio. La dirigenza rimanda il suo assalto alla prossima estate? L’indiscrezione. Il calciomercato Juve bussa alla porta per Brooke Norton-Cuffy, giovane esterno del Genoa che sta stregando la Serie A. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, i bianconeri seguono con grande attenzione la maturazione del giocatore, pronti a inserirsi in una corsa che si profila affollata. Un talento “made in Arsenal” che incanta la Serie A. Brooke Norton-Cuffy, esterno destro inglese classe 2004, è uno dei colpi più azzeccati dell’ultimo calciomercato estivo del Genoa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Calciomercato Juve LIVE: contatti con Lucas Vazquez, Sancho continua a spingere per il trasferimento in bianconero
Calciomercato Juve, sospiro di sollievo per la dirigenza bianconera! Quell'obiettivo a centrocampo non è un nome spendibile per la Fiorentina: il motivo e come stanno le cose
Calciomercato Juve, adesso arrivare a quel centravanti diventa missione complicatissima! Manchester United e Newcastle hanno si sono mosse per lui: sosa risulta
Difficile che a gennaio la Juventus possa arrivare ad un centrocampista di livello - Gianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha parlato della possibilità che la Juventus a gennaio acquisti un centrocampista.
Moretto: "Se le condizioni per Maignan dovessero cambiare, la Juventus…" - Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato del futuro di Mike Maignan che potrebbe lasciare il Milan a parametro zero e il portiere potrebbe essere finito nel mirino