Calciomercato Juve caccia al nuovo faro del centrocampo | sono due i grandi sogni della dirigenza bianconera Svelati i nomi sul taccuino

Calciomercato Juve: Tonali è il grande sogno per l’estate, Milinkovic-Savic l’obiettivo già a gennaio come rinforzo immediato. Il calciomercato Juve ha le idee chiare sul rinforzo di qualità da inserire a centrocampo, un reparto che necessita di esperienza e carisma. Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini per TuttoMercatoWeb.com, i due grandi sogni per la mediana bianconera sono Sandro Tonali e Sergej Milinkovic-Savic, obiettivi che la Vecchia Signora intende perseguire in due finestre di calciomercato differenti. Il sogno per la prossima estate è Sandro Tonali. L’ex Milan, che ha trovato il suo equilibrio al Newcastle in Premier League, ha recentemente aperto a un possibile ritorno in Italia, un’ipotesi che fa sognare i tifosi della Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

