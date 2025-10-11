Calciomercato Juve caccia al nuovo faro del centrocampo | sono due i grandi sogni della dirigenza bianconera Svelati i nomi sul taccuino

Juventusnews24.com | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Juve: Tonali è il grande sogno per l’estate, Milinkovic-Savic l’obiettivo già a gennaio come rinforzo immediato. Il calciomercato Juve  ha le idee chiare sul rinforzo di qualità da inserire a centrocampo, un reparto che necessita di esperienza e carisma. Secondo quanto riportato da  Niccolò Ceccarini  per  TuttoMercatoWeb.com, i due grandi  sogni  per la mediana bianconera sono  Sandro Tonali  e  Sergej Milinkovic-Savic, obiettivi che la  Vecchia Signora  intende perseguire in due finestre di  calciomercato  differenti. Il  sogno  per la prossima  estate  è  Sandro Tonali. L’ex  Milan, che ha trovato il suo equilibrio al  Newcastle  in  Premier League, ha recentemente aperto a un possibile ritorno in  Italia, un’ipotesi che fa sognare i tifosi della  Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

calciomercato juve caccia al nuovo faro del centrocampo sono due i grandi sogni della dirigenza bianconera svelati i nomi sul taccuino

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, caccia al nuovo faro del centrocampo: sono due i grandi sogni della dirigenza bianconera. Svelati i nomi sul taccuino

In questa notizia si parla di: calciomercato - juve

Calciomercato Juve LIVE: contatti con Lucas Vazquez, Sancho continua a spingere per il trasferimento in bianconero

Calciomercato Juve, sospiro di sollievo per la dirigenza bianconera! Quell’obiettivo a centrocampo non è un nome spendibile per la Fiorentina: il motivo e come stanno le cose

Calciomercato Juve, adesso arrivare a quel centravanti diventa missione complicatissima! Manchester United e Newcastle hanno si sono mosse per lui: sosa risulta

calciomercato juve caccia nuovoCalciomercato Juve, bianconeri a caccia di un nuovo esterno sinistro per far rifiatare Cambiaso: quel nome è pronto a balzare in pole! Novità verso gennaio - Calciomercato Juve, si cerca il rinforzo a sinistra: i bianconeri monitorano un top player in rotta col suo club, si può chiudere a gennaio La priorità per il calciomercato Juve di gennaio è chiara: t ... Scrive juventusnews24.com

calciomercato juve caccia nuovoCalciomercato Juventus, caccia aperta al nuovo esterno: nelle prossime settimane può decollare il suo nome! Tutte le novità - Calciomercato Juve, si riapre la pista per l’esterno argentino: gioca poco e vuole partire per il Mondiale, i bianconeri pronti a sfruttare la situazione Un vecchio pallino che torna di moda, un’occas ... Riporta juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Juve Caccia Nuovo