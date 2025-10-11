Calciomercato Inter Upamecano nel mirino! Il futuro del difensore al Bayern Monaco in bilico
Inter News 24 Calciomercato Inter, difficile il rinnovo con il Bayern Monaco del centrale francese. Nerazzurri alla finestra per il colpo a zero. Il nome di Dayot Upamecano è stato recentemente accostato all’ Inter in chiave mercato. Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, il difensore del Bayern Monaco e il suo entourage non sembrano intenzionati a fare passi verso il rinnovo con il club bavarese in questa fase. Attualmente, le cifre per un possibile rinnovo sono sul tavolo, ma le trattative sono ancora in stallo a causa delle divergenze su stipendio e commissioni. Il Bayern Monaco ha già proposto un nuovo contratto al giocatore, ma l’accordo non è ancora stato trovato. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: calciomercato - inter
Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 22 luglio 2025
Calciomercato Inter, non solo Kristjan Asllani, i nomi di chi dirà addio
Calciomercato Inter LIVE: Xhaka nuova idea per i nerazzurri! Taremi al Porto o in Turchia? Le ultime su Lookman
#Inter, sliding doors sul #calciomercato in difesa: da #Bremer - #Skriniar a #Leoni - #Palacios e il no di #Akanji al #Milan [@CriGiudici] https://calciomercato.com/liste/inter-sliding-doors-in-difesa-da-bremer-skriniar-a-leoni-palacios-e-il-no-di-akanji-al-milan/bltf - X Vai su X
Passione Inter. . Le news di calciomercato, casi in Serie A, il pagellone dell'Inter e non solo. ? Entra nel Club: https://bit.ly/4fWMIyQ Avrai una community riservata, chat private, contenuti esclusivi e moltissimi altri bonus. Potrai intervenire in diretta, partecipare - facebook.com Vai su Facebook
Inter su Upamecano? Sky DE: “Bayern spinge per rinnovo, ma c’è distanza: può dire addio a 0” - Come riportato da Sky Sport DE, il giocatore e il suo entourage non hanno intenzione di fare passi verso il Bayern Monac ... Riporta msn.com
Inter-Upamecano, le ultime di mercato: Romano rivela - L'Inter tiene il mirino fisso su Dayot Upamecano: le ultime indiscrezioni di Fabrizio Romano mettono chiarezza sulla situazione. Si legge su spaziointer.it