Calciomercato Inter Upamecano nel mirino! Il futuro del difensore al Bayern Monaco in bilico

Inter News 24 Calciomercato Inter, difficile il rinnovo con il Bayern Monaco del centrale francese. Nerazzurri alla finestra per il colpo a zero. Il nome di Dayot Upamecano è stato recentemente accostato all’ Inter in chiave mercato. Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, il difensore del Bayern Monaco e il suo entourage non sembrano intenzionati a fare passi verso il rinnovo con il club bavarese in questa fase. Attualmente, le cifre per un possibile rinnovo sono sul tavolo, ma le trattative sono ancora in stallo a causa delle divergenze su stipendio e commissioni. Il Bayern Monaco ha già proposto un nuovo contratto al giocatore, ma l’accordo non è ancora stato trovato. 🔗 Leggi su Internews24.com

