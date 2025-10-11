Calciomercato Inter retroscena su Santiago Castro! Il paragone con Lautaro e il sogno Nazionale | le parole

Inter News 24 Calciomercato Inter, l’attaccante del Bologna rivela dell’interessamento dei nerazzurri e di alcune ambizioni e sogni del centravanti. Santiago Castro, attaccante del Bologna, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, dove ha affrontato vari temi legati alla sua carriera, dalla crescita come calciatore agli accostamenti con Lautaro Martínez, fino alle voci di mercato che lo vedono protagonista, soprattutto per quanto riguarda l’ Inter, la Juventus e il Chelsea. Nel corso dell’intervista, Castro ha anche parlato della sua chiamata da parte di Simone Inzaghi per l’ Al Hilal, svelando il suo sogno di tornare a vestire la maglia della Nazionale argentina. 🔗 Leggi su Internews24.com

