Inter News 24 Non manca la concorrenza. Il mercato dell’Inter non si ferma mai e guarda con grande attenzione al futuro, scandagliando i campionati europei alla ricerca dei migliori talenti. L’ultima idea per un colpo in prospettiva arriva dalla Russia e porta il nome di Kirill Glebov, considerato una delle principali stelle nascenti del calcio russo. Centrocampista diciannovenne, si è imposto come titolare nel CSKA Mosca sotto la guida del tecnico Fabio Celestini, mostrando non solo qualità in mezzo al campo ma anche un’ottima propensione al gol. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, occhi su un talento generazionale dalla Russia: ecco di chi si tratta!