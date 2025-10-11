Calciomercato Inter occhi su un talento generazionale dalla Russia | ecco di chi si tratta!

Internews24.com | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Non manca la concorrenza. Il mercato dell’Inter non si ferma mai e guarda con grande attenzione al futuro, scandagliando i campionati europei alla ricerca dei migliori talenti. L’ultima idea per un colpo in prospettiva arriva dalla Russia e porta il nome di Kirill Glebov, considerato una delle principali stelle nascenti del calcio russo. Centrocampista diciannovenne, si è imposto come titolare nel CSKA Mosca sotto la guida del tecnico Fabio Celestini, mostrando non solo qualità in mezzo al campo ma anche un’ottima propensione al gol. 🔗 Leggi su Internews24.com

calciomercato inter occhi su un talento generazionale dalla russia ecco di chi si tratta

© Internews24.com - Calciomercato Inter, occhi su un talento generazionale dalla Russia: ecco di chi si tratta!

In questa notizia si parla di: calciomercato - inter

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 22 luglio 2025

Calciomercato Inter, non solo Kristjan Asllani, i nomi di chi dirà addio

Calciomercato Inter LIVE: Xhaka nuova idea per i nerazzurri! Taremi al Porto o in Turchia? Le ultime su Lookman

calciomercato inter occhi talentoCalciomercato Inter, Beppe Marotta vuole comprare quel difensore promettente. La situazione - Calciomercato Inter: nel mirino Muharemovic del Sassuolo per rinforzare la difesa Il calciomercato dell’Inter potrebbe presto accendersi sul fronte difensivo. Lo riporta calcionews24.com

calciomercato inter occhi talentoNeymar, Robinho Junior, Bisseck, Molina ed Endrick: i 5 rumors di mercato che vi siete persi oggi (11/10) - Pazza idea dell'Inter Miami che vuole Neymar: a gennaio si ricomporrà il trio con Messi e Suarez? Si legge su eurosport.it

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Inter Occhi Talento