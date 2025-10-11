Calciomercato Inter nel mirino il nuovo gioiello del calcio russo! Tutti i dettagli
Calciomercato Inter, occhi sul futuro: osservato speciale un talento classe 2005 dalla Russia. Tutti gli aggiornamenti Il mercato dell’Inter non conosce soste e guarda già al futuro, con particolare attenzione ai giovani talenti sparsi per l’Europa. L’ultima idea porta in Russia, dove brilla Kirill Glebov, centrocampista classe 2005 del CSKA Mosca, considerato una delle stelle . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 22 luglio 2025
Calciomercato Inter, non solo Kristjan Asllani, i nomi di chi dirà addio
Calciomercato Inter LIVE: Xhaka nuova idea per i nerazzurri! Taremi al Porto o in Turchia? Le ultime su Lookman
La Fiorentina anticipa sul mercato: “Mossa anti-Inter” - Nel corso dell’ultima sessione estiva di mercato, la dirigenza dell’ Inter ha deciso di investire con anticipo su Luis Henrique in quanto si reputava necessario un nuovo rinforzo nel reparto degli ... Da passioneinter.com
Inter, nel mirino Robinho jr: il club invia un osservatore in Brasile - Il club nerazzurro, infatti, sarebbe sulle tracce di Robinho Jr, figlio della celebre stella brasiliana che, tra le altre, ha indossato ... Scrive fantacalcio.it