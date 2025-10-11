Calciomercato Inter LIVE | il retroscena su Santiago Castro e Lautaro Martinez! Ausilio pianifica il primo colpo del 2026
Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. 🔗 Leggi su Internews24.com
Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 22 luglio 2025
Calciomercato Inter, non solo Kristjan Asllani, i nomi di chi dirà addio
Calciomercato Inter LIVE: Xhaka nuova idea per i nerazzurri! Taremi al Porto o in Turchia? Le ultime su Lookman
Calciomercato Inter, Romano sicuro "Interesse reale": il retroscena - Il sogno per il mercato estivo: l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano sgancia la bomba sulla passata finestra di mercato
Calciomercato Inter, retroscena inaspettato su Luis Henrique: svelato il motivo del suo acquisto - Il retroscena di mercato su Luis Henrique è incredibile: la Gazzetta dello Sport ha svelato il motivo del suo arrivo all'Inter.